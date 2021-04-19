Додано: Суб 14 вер, 2024 15:29

greenozon написав: 1) switch-операції — активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу»



що це таке, це видумка наших чи є така практика світова, якщо це не нове, де є приклади? 1) switch-операції — активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу»що це таке, це видумка наших чи є така практика світова, якщо це не нове, де є приклади?

greenozon написав: 2) "проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій."



навіщо міняти короткі бумаги на якісь інші? не бачу тут великої логіки

2) "проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій."навіщо міняти короткі бумаги на якісь інші? не бачу тут великої логіки

greenozon написав: 3) Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.



це значить що оці так звані switch-операції націлені лише на НЕРЕЗИДЕНТІВ? 3) Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.це значить що оці так звані switch-операції націлені лише на НЕРЕЗИДЕНТІВ?

Как я понимаю, даже в узком смысле бондов (вообще switch может быть по любым активам) - это настолько распространённая мировая практика, что конкретные примеры нет смысла публиковать. Во всяком случае гугль по словам bond switch и bond swap выдаёт много всякого и со стороны инвесторов и выпускающих бумаги. Вот, например, для этого ни разу не украинскийВроде, написано зачем. Менять одни долговые расписки на другие напрямую, минуя стадию денег, которых на счету может и не оказаться. Не логично? Даже пересичным советуют, если нет возможности отдать кредит в срок, то договориться с банком о реструктуризации, т.е. о том самом свитче с одного кредита на другой. Может и не логичную глупость советуют.Это вывод из того, что про этот аукцион: "participation ofand international banks"? Всё может быть. Может и уберут местным банкам туда доступ и ОВГЗ станут продавать только нерезидентам.