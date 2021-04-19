RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 678679680681
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 14:52

Re: Ринок ОВДП

Зменшення доступних ОВДП в ICU (які завжди пасуться поряд з НБУ, і чинушами), Нацбанк який почав говорити про девальвацію, а тепер уряд додає такі можливості мін.фіну.

Висновки робіть самі
adj
 
Повідомлень: 688
З нами з: 08.04.22
Подякував: 100 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2024 15:29

  greenozon написав:1) switch-операції — активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу»

що це таке, це видумка наших чи є така практика світова, якщо це не нове, де є приклади?

Как я понимаю, даже в узком смысле бондов (вообще switch может быть по любым активам) - это настолько распространённая мировая практика, что конкретные примеры нет смысла публиковать. Во всяком случае гугль по словам bond switch и bond swap выдаёт много всякого и со стороны инвесторов и выпускающих бумаги. Вот, например, для этого ни разу не украинский специальный сервис.

  greenozon написав:2) "проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій."

навіщо міняти короткі бумаги на якісь інші? не бачу тут великої логіки

Вроде, написано зачем. Менять одни долговые расписки на другие напрямую, минуя стадию денег, которых на счету может и не оказаться. Не логично? Даже пересичным советуют, если нет возможности отдать кредит в срок, то договориться с банком о реструктуризации, т.е. о том самом свитче с одного кредита на другой. Может и не логичную глупость советуют.

  greenozon написав:3) Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.

це значить що оці так звані switch-операції націлені лише на НЕРЕЗИДЕНТІВ?

Это вывод из того, что про этот аукцион написано: "participation of local and international banks"? Всё может быть. Может и уберут местным банкам туда доступ и ОВГЗ станут продавать только нерезидентам.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4779
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 14:56

В настоящее время покупаю ОГВЗ через Дiю в счёт кредитных средств с кредиток банков-СЕНС,ПУМБ,ИЗИ.Знаю,что ещё можно с ПРИВАТА И РАЙФА. Мой вопрос-с карт каких банков ещё можно покупать ОГВЗ через Дiю в счёт кредитных средств без комиссии? Ранее тут кто то писал,что с карты БВР можно.Поделитесь своим опытом пожалуйста. Благодарю.
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 02.03.19
Подякував: 123 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:07

igor_egor202 Со всех кроме моно абанк агропросперис и альянс
Вадимка
 
Повідомлень: 356
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:43

Вадимка Дякую.
Востаннє редагувалось igor_egor202 в Нед 15 вер, 2024 19:43, всього редагувалось 1 раз.
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 02.03.19
Подякував: 123 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 18:28

igor_egor202
БВР+
vanok
 
Повідомлень: 276
З нами з: 12.02.13
Подякував: 23 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 19:43

vanok Дякую.Купил.Подтверждаю.Без комиссии.
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 02.03.19
Подякував: 123 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 20:50

  Вадимка написав:igor_egor202 Со всех кроме моно абанк агропросперис и альянс

вроде еще тасин саксес
WallNutPen
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 678679680681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 660
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 90783
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6808)
15.09.2024 20:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.