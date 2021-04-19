greenozon написав:1) switch-операції — активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу»
що це таке, це видумка наших чи є така практика світова, якщо це не нове, де є приклади?
Как я понимаю, даже в узком смысле бондов (вообще switch может быть по любым активам) - это настолько распространённая мировая практика, что конкретные примеры нет смысла публиковать. Во всяком случае гугль по словам bond switch и bond swap выдаёт много всякого и со стороны инвесторов и выпускающих бумаги. Вот, например, для этого ни разу не украинский специальный сервис.
greenozon написав:2) "проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій."
навіщо міняти короткі бумаги на якісь інші? не бачу тут великої логіки
Вроде, написано зачем. Менять одни долговые расписки на другие напрямую, минуя стадию денег, которых на счету может и не оказаться. Не логично? Даже пересичным советуют, если нет возможности отдать кредит в срок, то договориться с банком о реструктуризации, т.е. о том самом свитче с одного кредита на другой. Может и не логичную глупость советуют.
greenozon написав:3) Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.
це значить що оці так звані switch-операції націлені лише на НЕРЕЗИДЕНТІВ?
Это вывод из того, что про этот аукцион написано: "participation of local and international banks"? Всё может быть. Может и уберут местным банкам туда доступ и ОВГЗ станут продавать только нерезидентам.
В настоящее время покупаю ОГВЗ через Дiю в счёт кредитных средств с кредиток банков-СЕНС,ПУМБ,ИЗИ.Знаю,что ещё можно с ПРИВАТА И РАЙФА. Мой вопрос-с карт каких банков ещё можно покупать ОГВЗ через Дiю в счёт кредитных средств без комиссии? Ранее тут кто то писал,что с карты БВР можно.Поделитесь своим опытом пожалуйста. Благодарю.