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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:47
Вадимка написав:WallNutPen
Тас и изи покупал без проблем.
Вы не поняли в принципе о чем речь
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:49
Ой+ написав:
Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.
А з Екокредитки Укргаза хтось купляв? Маю на увазі за кредитні.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 12:14
WallNutPen написав: Вадимка написав:WallNutPen
Тас и изи покупал без проблем.
Вы не поняли в принципе о чем речь
Так
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Вадимка
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Додано: Пон 16 вер, 2024 12:45
Ой+ написав:
Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.
А на кого виплату зробили, на чию єПідтримку?
Боюся, шо виплата буде з затримкою на +1 дн
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