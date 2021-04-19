RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 679680681682
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:47

  Вадимка написав:WallNutPen Тас и изи покупал без проблем.

Вы не поняли в принципе о чем речь :(
WallNutPen
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:49

  Ой+ написав:Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.

А з Екокредитки Укргаза хтось купляв? Маю на увазі за кредитні.
IDAN
 
Повідомлень: 291
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:14

  WallNutPen написав:
  Вадимка написав:WallNutPen Тас и изи покупал без проблем.

Вы не поняли в принципе о чем речь :(

Так
Вадимка
 
Повідомлень: 358
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:45

  Ой+ написав:Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.

А на кого виплату зробили, на чию єПідтримку?
Боюся, шо виплата буде з затримкою на +1 дн :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 05.05.21
Подякував: 429 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:15

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.

А на кого виплату зробили, на чию єПідтримку?
Боюся, шо виплата буде з затримкою на +1 дн :(

Ще не скоро побачу, бо на +1 рік, але купляв за ідейно-кредитні, ОВДП з Укргазу, зразу і в їхньому додатку відобразились, а виплату на приват, хоча раніше все на сенс скирдував, але боюсь ще якихось обмежень, того так.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6906
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 679680681682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 692
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 90794
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.