RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 679680681682
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:47

  Вадимка написав:WallNutPen Тас и изи покупал без проблем.

Вы не поняли в принципе о чем речь :(
WallNutPen
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 11:49

  Ой+ написав:Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.

А з Екокредитки Укргаза хтось купляв? Маю на увазі за кредитні.
IDAN
 
Повідомлень: 291
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:14

  WallNutPen написав:
  Вадимка написав:WallNutPen Тас и изи покупал без проблем.

Вы не поняли в принципе о чем речь :(

Так
Вадимка
 
Повідомлень: 358
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 12:45

  Ой+ написав:Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.

А на кого виплату зробили, на чию єПідтримку?
Боюся, шо виплата буде з затримкою на +1 дн :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5722
З нами з: 05.05.21
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 13:15

  Amethyst написав:
  Ой+ написав:Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.

А на кого виплату зробили, на чию єПідтримку?
Боюся, шо виплата буде з затримкою на +1 дн :(

Ще не скоро побачу, бо на +1 рік, але купляв за ідейно-кредитні, ОВДП з Укргазу, зразу і в їхньому додатку відобразились, а виплату на приват, хоча раніше все на сенс скирдував, але боюсь ще якихось обмежень, того так.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6908
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 07:41

  Вадимка написав:
  WallNutPen написав:
  Вадимка написав:WallNutPen Тас и изи покупал без проблем.

Вы не поняли в принципе о чем речь :(

Так

Ключевое слово было не Тас, а "саксесс". По ее условиям соответствующий МСС окомишивается
WallNutPen
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 09:26

Ключевое слово было не Тас, а "саксесс". По ее условиям соответствующий МСС окомишивается[/quote]
А какие карты Таскомбанка, кроме саксесс, позволяют использовать кредитные средства для покупки ОВДП через Дию?
de Montaigne
Аватар користувача
 
Повідомлень: 181
З нами з: 01.01.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 18:48

de Montaigne Б5 юзаю
lincoln2
 
Повідомлень: 827
З нами з: 05.02.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 19:50

Re: Ринок ОВДП

Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
ihorsic
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:15

  ihorsic написав:Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!

Ну є 500к на кредитках ліміту,який кожного місяця дає додатково 4-5 тис грн . Комусь до вподоби нацбек ) 10%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17731
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 679680681682
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 90830
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6820)
17.09.2024 20:15
А-Банк (2016)
17.09.2024 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.