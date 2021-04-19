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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 вер, 2024 11:47
Вадимка написав:WallNutPen
Тас и изи покупал без проблем.
Вы не поняли в принципе о чем речь
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WallNutPen
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Додано: Пон 16 вер, 2024 11:49
Ой+ написав:
Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.
А з Екокредитки Укргаза хтось купляв? Маю на увазі за кредитні.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 12:14
WallNutPen написав: Вадимка написав:WallNutPen
Тас и изи покупал без проблем.
Вы не поняли в принципе о чем речь
Так
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Вадимка
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Додано: Пон 16 вер, 2024 12:45
Ой+ написав:
Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.
А на кого виплату зробили, на чию єПідтримку?
Боюся, шо виплата буде з затримкою на +1 дн
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Додано: Пон 16 вер, 2024 13:15
Amethyst написав: Ой+ написав:
Купляв сьогодні через Дію в Укргазі - найвигідніші котирування і вперше моментально зараховані.
А на кого виплату зробили, на чию єПідтримку?
Боюся, шо виплата буде з затримкою на +1 дн
Ще не скоро побачу, бо на +1 рік, але купляв за ідейно-кредитні, ОВДП з Укргазу, зразу і в їхньому додатку відобразились, а виплату на приват, хоча раніше все на сенс скирдував, але боюсь ще якихось обмежень, того так.
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Ой+
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Додано: Вів 17 вер, 2024 07:41
Вадимка написав: WallNutPen написав: Вадимка написав:WallNutPen
Тас и изи покупал без проблем.
Вы не поняли в принципе о чем речь
Так
Ключевое слово было не Тас, а "саксесс". По ее условиям соответствующий МСС окомишивается
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WallNutPen
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Додано: Вів 17 вер, 2024 09:26
Ключевое слово было не Тас, а "саксесс". По ее условиям соответствующий МСС окомишивается[/quote]
А какие карты Таскомбанка, кроме саксесс, позволяют использовать кредитные средства для покупки ОВДП через Дию?
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Додано: Вів 17 вер, 2024 18:48
de Montaigne Б5 юзаю
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Додано: Вів 17 вер, 2024 19:50
Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
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ihorsic
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Додано: Вів 17 вер, 2024 20:15
ihorsic написав:
Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
Ну є 500к на кредитках ліміту,який кожного місяця дає додатково 4-5 тис грн . Комусь до вподоби нацбек ) 10%
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sens
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