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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2024 23:23
ihorsic написав:
Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
И не в банке. Этому государству нельзя доверять даже поношенный веник.
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Velz
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