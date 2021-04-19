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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2024 23:23
ihorsic написав:
Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
И не в банке. Этому государству нельзя доверять даже поношенный веник.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 08:28
ihorsic написав:
Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
Данилишин каже, що при 5% інфляції (хоча буде 10%) 15% по ОВДП багато буде
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Додано: Сер 18 вер, 2024 08:39
flyman написав: ihorsic написав:
Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
Данилишин каже, що при 5% інфляції (хоча буде 10%) 15% по ОВДП багато буде
Якщо як у Кудрицького вкласти бонус 40 млн грн у військові ОВДП, то раз на півроку отримати 2,5 млн грн достатньо для невибагливого громадянина
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