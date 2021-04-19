sens написав:Якщо як у Кудрицького вкласти бонус 40 млн грн у військові ОВДП, то раз на півроку отримати 2,5 млн грн достатньо для невибагливого громадянина
Вітренку колись премію ще більшу зразу так ОВДП частково і виплатили https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/17/669263/ І він не міг відмовитись від цієї пропозиції. Кудрицький зараз ріже правду-матку про 1ГВт маневрової генерації, що Зе обіцяв до кінця року, а є 60 МВт.
ВИД ЦІННОГО ПАПЕРА, ДАТА НАБУТТЯ ПРАВА ЕМІТЕНТ КІЛЬКІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЦІННОГО ПАПЕРА, ГРН ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ НА ДАТУ НАБУТТЯ, ГРН ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА) Вид цінного папера:Боргові цінні папери/Державні облігації України Дата набуття права: 12.09.2024 Юридична особа, зареєстрована в Україні Назва компанії: МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Ідентифікаційний код: 00013480 101 41274 4168704