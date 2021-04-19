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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 23:23

  ihorsic написав:Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!

И не в банке. Этому государству нельзя доверять даже поношенный веник.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 08:28

  ihorsic написав:Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!

Данилишин каже, що при 5% інфляції (хоча буде 10%) 15% по ОВДП багато буде
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 08:39

  flyman написав:
  ihorsic написав:Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!

Данилишин каже, що при 5% інфляції (хоча буде 10%) 15% по ОВДП багато буде

Якщо як у Кудрицького вкласти бонус 40 млн грн у військові ОВДП, то раз на півроку отримати 2,5 млн грн достатньо для невибагливого громадянина
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:59

У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:20

  ihorsic написав:Блін ну у вас і сталеві я....! Купляти гривневі ОВДП та ще й на термін більше року! Тільки валюта!!!
гривні напечатають палюбому :mrgreen: ,
а валюту... можуть бути варіанти
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:26

Re: Ринок ОВДП

  sens написав:Якщо як у Кудрицького вкласти бонус 40 млн грн у військові ОВДП, то раз на півроку отримати 2,5 млн грн достатньо для невибагливого громадянина

Вітренку колись премію ще більшу зразу так ОВДП частково і виплатили https://www.epravda.com.ua/news/2020/12/17/669263/
І він не міг відмовитись від цієї пропозиції.
Кудрицький зараз ріже правду-матку про 1ГВт маневрової генерації, що Зе обіцяв до кінця року, а є 60 МВт.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 08:31

ОВДП у Зе:
https://public.nazk.gov.ua/documents/fb ... gNDVTjIrAA
ВИД ЦІННОГО ПАПЕРА, ДАТА НАБУТТЯ ПРАВА ЕМІТЕНТ КІЛЬКІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ ОДНОГО ЦІННОГО ПАПЕРА, ГРН ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ НА ДАТУ НАБУТТЯ, ГРН ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЖЕРЕЛО (ДЖЕРЕЛА)
Вид цінного папера:Боргові цінні папери/Державні облігації України
Дата набуття права: 12.09.2024
Юридична особа, зареєстрована в Україні
Назва компанії: МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код: 00013480
101 41274 4168704


Ціну за штуку виділив.
У 2024 це схоже на долар.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 04:27

Кредиткой Кредит-Днепра покупать в ДИЕ ОВДП можно без комиссии?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 09:39

Кредитування під заставу ОВДП

Чи існують стандартизовані продукти кредитування ФО під заставу ОВДП?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 11:32

Ринок ОВДП

anmyronyuk1 написав:Чи існують стандартизовані продукти кредитування ФО під заставу ОВДП?
Сенс та Укрексімбанк
У Сенсі є ринок репо, це кредит під заставу облігацій.
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