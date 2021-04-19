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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:19
по УБ є новини
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:44
Молодці що судяться.
Додано: Чет 26 вер, 2024 14:17
ICU з бухти барахти зробило щось цікаве для нас, інвесторів...
цікаво чому
адже Н років було +1 день і всіх все влаштовувало (насправді ні)
viewtopic.php?p=5771169#p5771169
Додано: Чет 26 вер, 2024 15:03
Не встиг купити в Сенс під 14% до 30.10, поки думав переводити кошти вже й розлетілись всі. Навіть до 02.10 зникли під 14%.
Додано: Чет 26 вер, 2024 15:12
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