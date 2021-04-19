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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:19

по УБ є новини

https://www.ux.ua/a11292/?nt=301
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:44

  greenozon написав:по УБ є новини

https://www.ux.ua/a11292/?nt=301

Молодці що судяться.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 14:17

ICU з бухти барахти зробило щось цікаве для нас, інвесторів...
цікаво чому
адже Н років було +1 день і всіх все влаштовувало :) (насправді ні)

viewtopic.php?p=5771169#p5771169
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:03

Не встиг купити в Сенс під 14% до 30.10, поки думав переводити кошти вже й розлетілись всі. :cry: Навіть до 02.10 зникли під 14%.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 15:12

  AlexTk написав:У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?

Мені теж цікаво почути пояснення від банку.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:09

Дія

Поки що не пускає купити в застосунку за власні кошти з гривневої дебітової картки
sens
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