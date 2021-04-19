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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 26 вер, 2024 12:19
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greenozon
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:44
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adj
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Додано: Чет 26 вер, 2024 14:17
ICU з бухти барахти зробило щось цікаве для нас, інвесторів...
цікаво чому
адже Н років було +1 день і всіх все влаштовувало
(насправді ні)viewtopic.php?p=5771169#p5771169
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greenozon
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:03
Не встиг купити в Сенс під 14% до 30.10, поки думав переводити кошти вже й розлетілись всі.
Навіть до 02.10 зникли під 14%.
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Striker
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Додано: Чет 26 вер, 2024 15:12
AlexTk написав:
У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?
Мені теж цікаво почути пояснення від банку.
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edgar_po
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 11:09
Поки що не пускає купити в застосунку за власні кошти з гривневої дебітової картки
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sens
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:02
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
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Алексей77
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:17
Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.
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moveton
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:18
Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Насколько мне раньше отвечали тут на форуме - нет.
Сам не пробовал. Хотя карту зачем-то открыл)
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de Montaigne
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:16
de Montaigne написав: Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Насколько мне раньше отвечали тут на форуме - нет.
Сам не пробовал. Хотя карту зачем-то открыл)
Зараз з будь-якої не підписує в Дія. Щодо Абанк сплатити не вийде.
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sens
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