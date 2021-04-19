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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:53
sens написав: de Montaigne написав: Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Насколько мне раньше отвечали тут на форуме - нет.
Сам не пробовал. Хотя карту зачем-то открыл)
Зараз з будь-якої не підписує в Дія. Щодо Абанк сплатити не вийде.
Дивно, ще на початку цього місця купляв у Сенсі і ПУМБ з їх кредиток через Дію. А коли Дія припинила підписувати купівлю ОВДП через кредитні карти?
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de Montaigne
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