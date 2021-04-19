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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 682683684685
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:53

  sens написав:
  de Montaigne написав:
  Алексей77 написав:Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?

Насколько мне раньше отвечали тут на форуме - нет.
Сам не пробовал. Хотя карту зачем-то открыл)

Зараз з будь-якої не підписує в Дія. Щодо Абанк сплатити не вийде.

Дивно, ще на початку цього місця купляв у Сенсі і ПУМБ з їх кредиток через Дію. А коли Дія припинила підписувати купівлю ОВДП через кредитні карти?
de Montaigne
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  #<1 ... 682683684685
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