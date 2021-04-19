AlexTk написав:У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?
Мені теж цікаво почути пояснення від банку.
Банк для деяких паперів (229116, 207518) з погашенням у 2027 поставив дохідність викупу 17.50% (+1.25 п.п. - 1.5 п.п. до дохідності продажу замість звичного 1 п.п.) ОВДП 229116 входять до резервних для банків,можливо це якось вплинуло на рішення Сенсу
AlexTk написав:У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?
Мені теж цікаво почути пояснення від банку.
Банк для деяких паперів з погашенням у 2027 поставив дохідність викупу 17.50% (+1.25 п.п. - 1.5 п.п. до дохідності продажу замість звичного 1 п.п.) ОВДП 229116 входять до резервних для банків,можливо це якось вплинуло на рішення Сенсу
Що значить "поставив дохідність"? 17.09 - не ставив, а 18.09 - взяв і поставив. Тобто банк захотів і за один день "кинув" тримачів цього паперу на значну частину коштів. Це якась маячня. Хочеться почути пояснення банку.
А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів
edgar_po написав:Що значить "поставив дохідність"? 17.09 - не ставив, а 18.09 - взяв і поставив. Тобто банк захотів і за один день "кинув" тримачів цього паперу на значну частину коштів. Це якась маячня. Хочеться почути пояснення банку.
В чём кидок? Погашение будет выплачено по исходно заявленным условиям, а определённую цену на вторичке никто не обещал. Банк может отказаться вообще эту бумагу покупать и будет в своём праве. Рынок, как рынок.
Другой вопрос, что иногда у Сени может глючить калькулятор, но если действительно интересует ответ что произошло в данном случае, то его нужно в чате у Ромы задавать, а не здесь.
Navegantes написав:НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкови
Але банк це зробив 18.09. Знали наперед?
Пфф, даже в ICU доходность уменьшают минимум за день до того, как решение о уменьшении учётной ставки обнародуется. Хотя оно в тот момент ещё якобы даже не принято. Уменьшать - не увеличивать. Можно и даже нужно заранее на всякий случай.
А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів
Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?
Navegantes написав:edgar_po А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів
Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?
Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.
Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа.