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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 683684685686>
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 13:53

  sens написав:
  de Montaigne написав:
  Алексей77 написав:Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?

Насколько мне раньше отвечали тут на форуме - нет.
Сам не пробовал. Хотя карту зачем-то открыл)

Зараз з будь-якої не підписує в Дія. Щодо Абанк сплатити не вийде.

Дивно, ще на початку цього місця купляв у Сенсі і ПУМБ з їх кредиток через Дію. А коли Дія припинила підписувати купівлю ОВДП через кредитні карти?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:50

  edgar_po написав:
  AlexTk написав:У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?

Мені теж цікаво почути пояснення від банку.


Банк для деяких паперів (229116, 207518) з погашенням у 2027 поставив дохідність викупу 17.50% (+1.25 п.п. - 1.5 п.п. до дохідності продажу замість звичного 1 п.п.) ОВДП 229116 входять до резервних для банків,можливо це якось вплинуло на рішення Сенсу
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:54

  Navegantes написав:
  edgar_po написав:
  AlexTk написав:У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?

Мені теж цікаво почути пояснення від банку.


Банк для деяких паперів з погашенням у 2027 поставив дохідність викупу 17.50% (+1.25 п.п. - 1.5 п.п. до дохідності продажу замість звичного 1 п.п.)
ОВДП 229116 входять до резервних для банків,можливо це якось вплинуло на рішення Сенсу

Що значить "поставив дохідність"? 17.09 - не ставив, а 18.09 - взяв і поставив. Тобто банк захотів і за один день "кинув" тримачів цього паперу на значну частину коштів. Це якась маячня. Хочеться почути пояснення банку.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:27

edgar_po

А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:27

  edgar_po написав:Що значить "поставив дохідність"? 17.09 - не ставив, а 18.09 - взяв і поставив. Тобто банк захотів і за один день "кинув" тримачів цього паперу на значну частину коштів. Це якась маячня. Хочеться почути пояснення банку.

В чём кидок? Погашение будет выплачено по исходно заявленным условиям, а определённую цену на вторичке никто не обещал. Банк может отказаться вообще эту бумагу покупать и будет в своём праве. Рынок, как рынок.

Другой вопрос, что иногда у Сени может глючить калькулятор, но если действительно интересует ответ что произошло в данном случае, то его нужно в чате у Ромы задавать, а не здесь.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 15:59

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкови
Але банк це зробив 18.09. Знали наперед?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:07

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкови
Але банк це зробив 18.09. Знали наперед?


Немає сумніву, що НБУ радиться з банками перед тим як впроваджувати ті чи інші зміни.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:13

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкови
Але банк це зробив 18.09. Знали наперед?

Пфф, даже в ICU доходность уменьшают минимум за день до того, как решение о уменьшении учётной ставки обнародуется. Хотя оно в тот момент ещё якобы даже не принято. Уменьшать - не увеличивать. Можно и даже нужно заранее на всякий случай.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:30

  Navegantes написав:edgar_po

А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів

Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:41

  AlexTk написав:
  Navegantes написав:edgar_po
А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів

Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?

Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.

Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа.
moveton
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