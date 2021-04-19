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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:55

  moveton написав:
  AlexTk написав:
  Navegantes написав:edgar_po
А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів

Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?

Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.
Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа.

Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:09

  AlexTk написав:Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.

Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое? :roll: Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.

P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:34

  moveton написав:
  AlexTk написав:Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.

Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое? :roll: Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.

P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.

Ось як виглядало моє "оригінальне" питання.

У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?

Я жодним чином не піддава сумніву право банка виставляти будь-яку ціну купівлі/продажу ОВДП, тим більше не звинувачував банк у волюнтаризмі. Але оскільки такий стрибок ціни раніше на бачив, припустив, що це може бути помилкою.
Потім стало ясно, що це ніяка не помилка, а шановний Navegantes зробив цікаве припущення щодо рішення банку, яке здалося мені не зовсім логічним. Власне, саме його і обговорюємо.
AlexTk
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