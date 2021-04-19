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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 683684685686 Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:55 moveton написав: AlexTk написав: Navegantes написав: edgar_po

А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів

Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка? Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?

Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.

Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа. Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа.

Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим. Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим. AlexTk 2 Повідомлень: 612 З нами з: 08.09.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:09 AlexTk написав: Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим. Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.

Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое? Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.



P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало. Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое?Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало. moveton

Повідомлень: 4814 З нами з: 23.03.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:34 moveton написав: AlexTk написав: Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим. Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.

Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое? Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.



P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало. Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое?Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.

Ось як виглядало моє "оригінальне" питання.



У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?



Я жодним чином не піддава сумніву право банка виставляти будь-яку ціну купівлі/продажу ОВДП, тим більше не звинувачував банк у волюнтаризмі. Але оскільки такий стрибок ціни раніше на бачив, припустив, що це може бути помилкою.

Потім стало ясно, що це ніяка не помилка, а шановний Navegantes зробив цікаве припущення щодо рішення банку, яке здалося мені не зовсім логічним. Власне, саме його і обговорюємо. Ось як виглядало моє "оригінальне" питання.У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?Я жодним чином не піддава сумніву право банка виставляти будь-яку ціну купівлі/продажу ОВДП, тим більше не звинувачував банк у волюнтаризмі. Але оскільки такий стрибок ціни раніше на бачив, припустив, що це може бути помилкою.Потім стало ясно, що це ніяка не помилка, а шановний Navegantes зробив цікаве припущення щодо рішення банку, яке здалося мені не зовсім логічним. Власне, саме його і обговорюємо. AlexTk 2 Повідомлень: 612 З нами з: 08.09.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 22:02 moveton написав: Алексей77 написав: Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии? Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?

Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает. Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.

Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон? Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон? 1finanсier

Повідомлень: 958 З нами з: 02.09.19 Подякував: 340 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 22:10 1finanсier Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли. Ой+

Повідомлень: 6925 З нами з: 19.04.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 вер, 2024 22:13 1finanсier написав: moveton написав: Алексей77 написав: Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии? Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?

Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает. Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.

Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон? Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон?

Финмонить нечего - покупка-то не делается. Банковская СБ полностью блокирует навсегда по причине подозрительности на мошенничество (в смысле, что типа мошеник владельца обманывает каким-то образом) и в целом запрещённости операции. Предлагают взамен заказать себе новую, если надо. Но вот эта новая будет уже без КЛ. Если до этого активно КЛ пользовался, то может и не блокнут и просто покупка не пройдёт.



Ой+ написав: 1finanсier Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли. Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли.

Тогда, когда можно разблокировать, тогда и не обнуляют. Карта же остаётся. Но тут, как пойдёт. Я вот так пару месяцев назад остался без карты. Но оно и славно: меньше нагрузка на рейтинг в УБКИ. Всё равно этот КЛ в Шапито довольно бесполезный. Финмонить нечего - покупка-то не делается. Банковская СБ полностью блокирует навсегда по причине подозрительности на мошенничество (в смысле, что типа мошеник владельца обманывает каким-то образом) и в целом запрещённости операции. Предлагают взамен заказать себе новую, если надо. Но вот эта новая будет уже без КЛ. Если до этого активно КЛ пользовался, то может и не блокнут и просто покупка не пройдёт.Тогда, когда можно разблокировать, тогда и не обнуляют. Карта же остаётся. Но тут, как пойдёт. Я вот так пару месяцев назад остался без карты. Но оно и славно: меньше нагрузка на рейтинг в УБКИ. Всё равно этот КЛ в Шапито довольно бесполезный. moveton

Повідомлень: 4814 З нами з: 23.03.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 683684685686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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