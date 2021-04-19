|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:55
moveton написав: AlexTk написав: Navegantes написав:edgar_po
А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів
Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?
Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.
Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа.
Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:09
AlexTk написав:
Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое?
Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.
P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:34
moveton написав: AlexTk написав:
Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое?
Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.
P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.
Ось як виглядало моє "оригінальне" питання.
У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?
Я жодним чином не піддава сумніву право банка виставляти будь-яку ціну купівлі/продажу ОВДП, тим більше не звинувачував банк у волюнтаризмі. Але оскільки такий стрибок ціни раніше на бачив, припустив, що це може бути помилкою.
Потім стало ясно, що це ніяка не помилка, а шановний Navegantes зробив цікаве припущення щодо рішення банку, яке здалося мені не зовсім логічним. Власне, саме його і обговорюємо.
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 22:02
moveton написав: Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.
Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 958
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 340 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2024 22:10
1finanсier Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6925
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1063 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 28 вер, 2024 22:13
1finanсier написав: moveton написав: Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.
Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон?
Финмонить нечего - покупка-то не делается. Банковская СБ полностью блокирует навсегда по причине подозрительности на мошенничество (в смысле, что типа мошеник владельца обманывает каким-то образом) и в целом запрещённости операции. Предлагают взамен заказать себе новую, если надо. Но вот эта новая будет уже без КЛ. Если до этого активно КЛ пользовался, то может и не блокнут и просто покупка не пройдёт.
Ой+ написав:1finanсier
Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли.
Тогда, когда можно разблокировать, тогда и не обнуляют. Карта же остаётся. Но тут, как пойдёт. Я вот так пару месяцев назад остался без карты. Но оно и славно: меньше нагрузка на рейтинг в УБКИ. Всё равно этот КЛ в Шапито довольно бесполезный.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4814
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|870
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|91487
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|