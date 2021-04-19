RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:55

  moveton написав:
  AlexTk написав:
  Navegantes написав:edgar_po
А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів

Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?

Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.
Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа.

Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 612
З нами з: 08.09.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:09

  AlexTk написав:Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.

Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое? :roll: Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.

P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4814
З нами з: 23.03.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:34

  moveton написав:
  AlexTk написав:Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.

Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое? :roll: Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.

P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.

Ось як виглядало моє "оригінальне" питання.

У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?

Я жодним чином не піддава сумніву право банка виставляти будь-яку ціну купівлі/продажу ОВДП, тим більше не звинувачував банк у волюнтаризмі. Але оскільки такий стрибок ціни раніше на бачив, припустив, що це може бути помилкою.
Потім стало ясно, що це ніяка не помилка, а шановний Navegantes зробив цікаве припущення щодо рішення банку, яке здалося мені не зовсім логічним. Власне, саме його і обговорюємо.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 612
З нами з: 08.09.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:02

  moveton написав:
  Алексей77 написав:Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?

Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.

Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 02.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:10

1finanсier Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6925
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1063 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:13

  1finanсier написав:
  moveton написав:
  Алексей77 написав:Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?

Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.

Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон?

Финмонить нечего - покупка-то не делается. Банковская СБ полностью блокирует навсегда по причине подозрительности на мошенничество (в смысле, что типа мошеник владельца обманывает каким-то образом) и в целом запрещённости операции. Предлагают взамен заказать себе новую, если надо. Но вот эта новая будет уже без КЛ. Если до этого активно КЛ пользовался, то может и не блокнут и просто покупка не пройдёт.

  Ой+ написав:1finanсier Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли.

Тогда, когда можно разблокировать, тогда и не обнуляют. Карта же остаётся. Но тут, как пойдёт. Я вот так пару месяцев назад остался без карты. Но оно и славно: меньше нагрузка на рейтинг в УБКИ. Всё равно этот КЛ в Шапито довольно бесполезный.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4814
З нами з: 23.03.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 683684685686
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 870
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 91487
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6856)
28.09.2024 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.