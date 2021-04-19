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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:55
moveton написав: AlexTk написав: Navegantes написав:edgar_po
А в чому "кидок"? НБУ на засіданні 19/09 збільшив до 60% частку обов'язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП. Банки реагують відповідно до рішень НБУ і своїх внутрішніх політик, збільшуючи/зменшуючи доходності за ОВДП для своїх клієнтів
Виходячи з цього, банк має бути зацікавленим у збільшенні в своєму портфелі "резервних" ОВДП. 229116 входить до числа "резервних". Тому банк має виставити на ці папери таку ціну (дохідність), щоб стимулювати їх викуп, зокрема у клієнтів. А відбулося рівно навпаки. Я десь помиляюся, чи у банка іншу логіка?
Такое себе следствие. Не читал в оригинале что сказал НБУ, но по тексту выше он не потребовал, чтобы в резервах часть ОВГЗ поднялась до 60%, а всего лишь разрешил так сделать. Поэтому не вижу причин у банка накидываться выкупать. Будет очередной аук и деньги на длинных депо (те, что на текущих счетах в ОВГЗ вкладывать формально слишком рисковано) - может и прикупят.
Другой вопрос, что из такого разрешения не очевидна вообще его связь с изменением цены выкупа.
Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
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AlexTk
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:09
AlexTk написав:
Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое?
Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.
P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.
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moveton
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Додано: П'ят 27 вер, 2024 19:34
moveton написав: AlexTk написав:
Це не "другой вопрос", а саме той. Якщо припустити, що на рішення банку змінити ціну викупу вплинуло рішення НБУ, то знак мав би бути іншим.
Вполне может быть. Так может и допустить, что повлияло что-то другое?
Или хотя бы проверить для начала, что доходность упала по всем резервные ОВГЗ. Вот в этом вопрос. Может он и тот же самый.
P.S. а оригинальным вопросом вообще было имеет ли банк право волюнтаристически уменьшать доходность. Что характерно, если доходность растёт, про это вопроса пока ещё ни у кого не возникало.
Ось як виглядало моє "оригінальне" питання.
У додатку Сенса ціна продажу ОВДП 229116 (для клієнта) сьогодні впала майже на 9 грн. (спред стрибнув до 28 грн.). Побачив таке вперше. Банк може таке зробити свідомо або це банальна помилка?
Я жодним чином не піддава сумніву право банка виставляти будь-яку ціну купівлі/продажу ОВДП, тим більше не звинувачував банк у волюнтаризмі. Але оскільки такий стрибок ціни раніше на бачив, припустив, що це може бути помилкою.
Потім стало ясно, що це ніяка не помилка, а шановний Navegantes зробив цікаве припущення щодо рішення банку, яке здалося мені не зовсім логічним. Власне, саме його і обговорюємо.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 22:02
moveton написав: Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.
Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон?
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Додано: Суб 28 вер, 2024 22:10
1finanсier Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли.
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Додано: Суб 28 вер, 2024 22:13
1finanсier написав: moveton написав: Алексей77 написав:
Господа, А-банк позволяет покупать за кредитные через Дию без комиссии?
Нуу, комиссию не берёт. Только карту блокирует и кредитный лимит в ноль сбрасывает.
Повністю блокує - без можливості розблокування? Чи автоматично підпадаєш під фінмон?
Финмонить нечего - покупка-то не делается. Банковская СБ полностью блокирует навсегда по причине подозрительности на мошенничество (в смысле, что типа мошеник владельца обманывает каким-то образом) и в целом запрещённости операции. Предлагают взамен заказать себе новую, если надо. Но вот эта новая будет уже без КЛ. Если до этого активно КЛ пользовался, то может и не блокнут и просто покупка не пройдёт.
Ой+ написав:1finanсier
Розблокувати можна, купити за кредитні ні, типа помилка, КЛ мені за безуспішно спробу не обнуляли.
Тогда, когда можно разблокировать, тогда и не обнуляют. Карта же остаётся. Но тут, как пойдёт. Я вот так пару месяцев назад остался без карты. Но оно и славно: меньше нагрузка на рейтинг в УБКИ. Всё равно этот КЛ в Шапито довольно бесполезный.
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moveton
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Додано: Нед 29 вер, 2024 19:58
Мінфін наблизився до граничних можливостей із залучення ОВДП – Марченко
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Додано: Нед 29 вер, 2024 20:35
greenozon написав:
Мінфін наблизився до граничних можливостей із залучення ОВДП – Марченко
Роллллллллл Ап?!!
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Додано: Нед 29 вер, 2024 20:55
greenozon написав:
Мінфін наблизився до граничних можливостей із залучення ОВДП – Марченко
Можна почати реструктуризацію для держателів ОВДП, щоб послабити тиск на бюджет в наступному році
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Додано: Пон 30 вер, 2024 08:04
Навіть при натяках на реструктуризацію, за щонайменших ознак готовності Уряду до кидалова внутрішніх інвесторів, наслідки панічних розпродажів будуть катастрофічними. Це, звісно, не гарантія того, що Уряд так не вчинить (враховуючи історичну память про банкопад 2015-2016 р.р.), однак цього разу ціна питання може стати непідйомною. Та й левова частка держателів ОВДП - це державні і комерційні банки. Фізособи тут просто не в розрахунок. Як відреагує банківська ситсема на такий шухер?
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