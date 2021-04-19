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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:16

Re: Ринок ОВДП

Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:24

  vadymbanker написав:Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.

Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
de Montaigne
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