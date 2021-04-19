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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:16
Re: Ринок ОВДП
Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:24
Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
Додано: Пон 30 вер, 2024 09:36
Re: Ринок ОВДП
Війна в країні.
Ми всі в одному човні пливемо, як інвестори. Всі розуміємо що є ризик.
Навіщо ще капати негативу, тільки лякати.
Якщо країна вистоїть, ОВДП ніколи не чіпатиме. Ніколи. ОВДП будуть потрібні для відновлення країни. Їх ніхто не купить якщо їх "доторкнулись" та зіпсували.
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