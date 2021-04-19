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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:16
Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
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vadymbanker
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Додано: Пон 30 вер, 2024 08:24
vadymbanker написав:
Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
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de Montaigne
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Додано: Пон 30 вер, 2024 09:36
de Montaigne написав: vadymbanker написав:
Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
Війна в країні.
Ми всі в одному човні пливемо, як інвестори. Всі розуміємо що є ризик.
Навіщо ще капати негативу, тільки лякати.
Якщо країна вистоїть, ОВДП ніколи не чіпатиме. Ніколи. ОВДП будуть потрібні для відновлення країни. Їх ніхто не купить якщо їх "доторкнулись" та зіпсували.
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vadymbanker
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Додано: Пон 30 вер, 2024 12:36
vadymbanker написав: de Montaigne написав: vadymbanker написав:
Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
Війна в країні.
Ми всі в одному човні пливемо, як інвестори. Всі розуміємо що є ризик.
Навіщо ще капати негативу, тільки лякати.
Якщо країна вистоїть, ОВДП ніколи не чіпатиме. Ніколи. ОВДП будуть потрібні для відновлення країни. Їх ніхто не купить якщо їх "доторкнулись" та зіпсували.
Це тема про ринок овдп а не про розповіді з ОП. Ви якщо маєте думку що все буде добре, просто відпишіть на пост з аргументами чому, та й все.
Якщо мирного рішення не буде то в кінці кінців всі втратять все, бо і гривню роздують і ОВДП зможуть реструктуризувати (тобто розтягнути виплати, дохідність по яким з'їсть девальвація НБУ) це я думаю ви теж розумієте?
Наскільки реальний пункт вище? Поживемо побачимо. Але з останніх новин можна бачити що пан президент вірить у валютні ОВДП, недавно затарився на аукціоні. Але на то він і пан президент що він може їх продати коли треба, достроково, і встигнути вивести в кеш. Бо як казав великий вождь, він нам нічого не винен (але йому всі точно винні)
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adj
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Додано: Пон 30 вер, 2024 13:17
Універ почав продавати якісь копійчані ОЗДП
по 1$ за штуку
народ пилососить аж гай гуде
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greenozon
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Додано: Пон 30 вер, 2024 14:28
greenozon написав:
Універ почав продавати якісь копійчані ОЗДП
по 1$ за штуку
В каком смысле "якісь"? Не те новые однодолларовые, которые Минфин выдавал в процессе недавней реструктуризации по 757 штук вместо одной тысячедолларовой старой бумаги?
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moveton
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