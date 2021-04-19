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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:16

Re: Ринок ОВДП

Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 08:24

  vadymbanker написав:Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.

Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 09:36

Re: Ринок ОВДП

de Montaigne написав:
  vadymbanker написав:Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.

Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
Війна в країні.
Ми всі в одному човні пливемо, як інвестори. Всі розуміємо що є ризик.
Навіщо ще капати негативу, тільки лякати.
Якщо країна вистоїть, ОВДП ніколи не чіпатиме. Ніколи. ОВДП будуть потрібні для відновлення країни. Їх ніхто не купить якщо їх "доторкнулись" та зіпсували.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:36

  vadymbanker написав:
de Montaigne написав:
  vadymbanker написав:Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.

Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
Війна в країні.
Ми всі в одному човні пливемо, як інвестори. Всі розуміємо що є ризик.
Навіщо ще капати негативу, тільки лякати.
Якщо країна вистоїть, ОВДП ніколи не чіпатиме. Ніколи. ОВДП будуть потрібні для відновлення країни. Їх ніхто не купить якщо їх "доторкнулись" та зіпсували.

Це тема про ринок овдп а не про розповіді з ОП. Ви якщо маєте думку що все буде добре, просто відпишіть на пост з аргументами чому, та й все.

Якщо мирного рішення не буде то в кінці кінців всі втратять все, бо і гривню роздують і ОВДП зможуть реструктуризувати (тобто розтягнути виплати, дохідність по яким з'їсть девальвація НБУ) це я думаю ви теж розумієте?

Наскільки реальний пункт вище? Поживемо побачимо. Але з останніх новин можна бачити що пан президент вірить у валютні ОВДП, недавно затарився на аукціоні. Але на то він і пан президент що він може їх продати коли треба, достроково, і встигнути вивести в кеш. Бо як казав великий вождь, він нам нічого не винен (але йому всі точно винні)
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:17

Універ почав продавати якісь копійчані ОЗДП
по 1$ за штуку
народ пилососить аж гай гуде

:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:28

  greenozon написав:Універ почав продавати якісь копійчані ОЗДП
по 1$ за штуку

В каком смысле "якісь"? Не те новые однодолларовые, которые Минфин выдавал в процессе недавней реструктуризации по 757 штук вместо одной тысячедолларовой старой бумаги?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:58

  moveton написав:
  greenozon написав:Універ почав продавати якісь копійчані ОЗДП
по 1$ за штуку

В каком смысле "якісь"? Не те новые однодолларовые, которые Минфин выдавал в процессе недавней реструктуризации по 757 штук вместо одной тысячедолларовой старой бумаги?


мабуть, оскльіки я сидів на заборі збоку, то наразі лише спостерігаю

що ціквао - Універ дає продавати тепер лише по 100 штук (чи більше)
але по деяким позиціям залишок менш 100-ні :)
дразниться редиска
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:25

  greenozon написав:що ціквао - Універ дає продавати тепер лише по 100 штук (чи більше)
але по деяким позиціям залишок менш 100-ні :)
дразниться редиска

Так не всех же бумаг, а только этих однодолларовых? Куда уж там меньше, чем 100 штук? Это и так только десятая часть оригинальной у которой не особенно жаловались, что одну прям неподъёмно купить и приходится всей деревней лунных коротышек скидываться. А остатки ниже порога - это преходяще. Кто-то скинет ещё и будет опять выше порога.

В самих порогах ничего нового. Их продавцы у всех бумаг настраивают в зависимости от того насколько они хотят возиться с мелкими клиентами. Access Finance так некоторое время продавали начиная с одной бумаги, потом обнаружили, что таких однобумажных клиентов столько, что бедный НДУ несколько дней выплату купонов рассчитывает, и сделали для первой покупки определённой бумаги минимум в 10 штук, а докупать потом можно и по одной.
moveton
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