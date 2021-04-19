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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:16
Re: Ринок ОВДП
Вам так прямо тягне цю тему мусоліть. Знову пропоную її закрити.
Додано: Пон 30 вер, 2024 08:24
Перепрошую, але цього разу я її не підіймав)))
Сам є утримувачем чималого портфелю з військових ОВДП. Вкладаю кожну зайву копійку попри усі ризики. Тобто щонайменше аж ніяк не зацікавлений у створенні і роздмухуванні панічних настроїв. Проте і на самі ці ризики закривати очі або занурювати голову у пісок - так собі стратегія для інвестора.
Додано: Пон 30 вер, 2024 09:36
Re: Ринок ОВДП
Війна в країні.
Ми всі в одному човні пливемо, як інвестори. Всі розуміємо що є ризик.
Навіщо ще капати негативу, тільки лякати.
Якщо країна вистоїть, ОВДП ніколи не чіпатиме. Ніколи. ОВДП будуть потрібні для відновлення країни. Їх ніхто не купить якщо їх "доторкнулись" та зіпсували.
Додано: Пон 30 вер, 2024 12:36
Це тема про ринок овдп а не про розповіді з ОП. Ви якщо маєте думку що все буде добре, просто відпишіть на пост з аргументами чому, та й все.
Якщо мирного рішення не буде то в кінці кінців всі втратять все, бо і гривню роздують і ОВДП зможуть реструктуризувати (тобто розтягнути виплати, дохідність по яким з'їсть девальвація НБУ) це я думаю ви теж розумієте?
Наскільки реальний пункт вище? Поживемо побачимо. Але з останніх новин можна бачити що пан президент вірить у валютні ОВДП, недавно затарився на аукціоні. Але на то він і пан президент що він може їх продати коли треба, достроково, і встигнути вивести в кеш. Бо як казав великий вождь, він нам нічого не винен (але йому всі точно винні)
Додано: Пон 30 вер, 2024 13:17
Універ почав продавати якісь копійчані ОЗДП
по 1$ за штуку
народ пилососить аж гай гуде
Додано: Пон 30 вер, 2024 14:28
Додано: Пон 30 вер, 2024 21:58
мабуть, оскльіки я сидів на заборі збоку, то наразі лише спостерігаю
що ціквао - Універ дає продавати тепер лише по 100 штук (чи більше)
але по деяким позиціям залишок менш 100-ні
дразниться редиска
Додано: Пон 30 вер, 2024 22:25
Так не всех же бумаг, а только этих однодолларовых? Куда уж там меньше, чем 100 штук? Это и так только десятая часть оригинальной у которой не особенно жаловались, что одну прям неподъёмно купить и приходится всей деревней лунных коротышек скидываться. А остатки ниже порога - это преходяще. Кто-то скинет ещё и будет опять выше порога.
В самих порогах ничего нового. Их продавцы у всех бумаг настраивают в зависимости от того насколько они хотят возиться с мелкими клиентами. Access Finance так некоторое время продавали начиная с одной бумаги, потом обнаружили, что таких однобумажных клиентов столько, что бедный НДУ несколько дней выплату купонов рассчитывает, и сделали для первой покупки определённой бумаги минимум в 10 штук, а докупать потом можно и по одной.
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