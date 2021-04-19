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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 685686687688
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:12

Re: Ринок ОВДП

Закинув з самого ранку заявку на придбання Асканії через Сенс. Кошти списало з карток і по одному із банків на пошту від Сенсу навіть договір прийшов. Але зарахувань на баланс ні у Сенсі, ні у Дії немає.
Підтримка Сенсу каже що стався технічний збій і кошти повернуть, а от коли - просили зайве не турбувати. Коли повернуть, тоді й скажуть))
Це так і має бути?...
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:16

  de Montaigne написав:Підтримка Сенсу каже що стався технічний збій і кошти повернуть, а от коли - просили зайве не турбувати. Коли повернуть, тоді й скажуть))
Це так і має бути?...

Так у Сенса сейчас и "Тимчасово закрита купівля/продаж ОВДП у застосунку Sense SuperApp" и "Зараз спостерігаємо затримки з оновленням балансів, а також з виплатою депозитів через це коштів може і не бути Найближчим часом проблема повинна бути вирішена". Для Сенса да, та и должно быть. Банк "что-то пошло не так" частенько так работает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:36

коли в Сенс банку з'являється коротка 2024.10 бумага?
ніяк не можу спіймати.. (в додатку)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:11

Re: Ринок ОВДП

А Приват дає за кредитні?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:05

Re: Ринок ОВДП

сенс конючит
Алексей77
 
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