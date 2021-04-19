|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:12
Закинув з самого ранку заявку на придбання Асканії через Сенс. Кошти списало з карток і по одному із банків на пошту від Сенсу навіть договір прийшов. Але зарахувань на баланс ні у Сенсі, ні у Дії немає.
Підтримка Сенсу каже що стався технічний збій і кошти повернуть, а от коли - просили зайве не турбувати. Коли повернуть, тоді й скажуть))
Це так і має бути?...
-
de Montaigne
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 01.01.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:16
de Montaigne написав:
Підтримка Сенсу каже що стався технічний збій і кошти повернуть, а от коли - просили зайве не турбувати. Коли повернуть, тоді й скажуть))
Це так і має бути?...
Так у Сенса сейчас и "Тимчасово закрита купівля/продаж ОВДП у застосунку Sense SuperApp" и "Зараз спостерігаємо затримки з оновленням балансів, а також з виплатою депозитів через це коштів може і не бути Найближчим часом проблема повинна бути вирішена". Для Сенса да, та и должно быть. Банк "что-то пошло не так" частенько так работает.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4819
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:36
коли в Сенс банку з'являється коротка 2024.10 бумага?
ніяк не можу спіймати.. (в додатку)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16602
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 466 раз.
- Подякували: 1661 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
6
Додано: Вів 01 жов, 2024 12:11
А Приват дає за кредитні?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 383
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:05
сенс конючит
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:06
ukr0014959 Должен дать
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1956
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 13:41
lamal написав:
sens написав:Зранку вже немає до 20.11.2024)
Кредитні кошти вільні )
Вже є , перевірте
ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17895
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:36
sens написав: lamal написав:
sens написав:Зранку вже немає до 20.11.2024)
Кредитні кошти вільні )
Вже є , перевірте
ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також
В мене один раз пропустило на іку , тепер дія не підписує нічого
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 458
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:36
sens написав: lamal написав:
sens написав:Зранку вже немає до 20.11.2024)
Кредитні кошти вільні )
Вже є , перевірте
ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також
Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...
-
de Montaigne
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 01.01.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:36
Купував Сімферополь в розпал їх збою (дізнався постфактум). Папери вже зарахувалися
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 2243
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Алексей77
, IDAN
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|871
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|
|62
|91490
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|