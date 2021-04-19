RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:07

  de Montaigne написав:
  lamal написав:
sens написав:Зранку вже немає до 20.11.2024)
Кредитні кошти вільні )
Вже є , перевірте

ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також

Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...[/quote]

У мене в одному банку закінчився депозит
Я його розкидав на декілька рахунків в різних банках
Поки що пустило лише відсотки на 5000 та 12000 купити
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17897
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:24

  de Montaigne написав:
  sens написав:ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також

Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...

Я тоже только что купил Асканию за кредитные БВР. Даже, чтобы точно соблюсти условия, именно у ICU (Хотя какая банку разница? Он скорее всего даже не знает кто там продавец). И с Тазика и Изи сегодня покупал Асканию. Но охотно верю что избранным не дают. Вон, одному кадру в чате у Ромы месяц назад Приват запрещал кредиткой за ОВГЗ в Дие платить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4820
З нами з: 23.03.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 686687688689
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 871
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 91490
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.