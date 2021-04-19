Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...[/quote]
У мене в одному банку закінчився депозит
Я його розкидав на декілька рахунків в різних банках
Поки що пустило лише відсотки на 5000 та 12000 купити
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:07
Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...[/quote]
У мене в одному банку закінчився депозит
Я його розкидав на декілька рахунків в різних банках
Поки що пустило лише відсотки на 5000 та 12000 купити
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:24
Я тоже только что купил Асканию за кредитные БВР. Даже, чтобы точно соблюсти условия, именно у ICU (Хотя какая банку разница? Он скорее всего даже не знает кто там продавец). И с Тазика и Изи сегодня покупал Асканию. Но охотно верю что избранным не дают. Вон, одному кадру в чате у Ромы месяц назад Приват запрещал кредиткой за ОВГЗ в Дие платить.
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