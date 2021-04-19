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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:07

  de Montaigne написав:
  lamal написав:
sens написав:Зранку вже немає до 20.11.2024)
Кредитні кошти вільні )
Вже є , перевірте

ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також

Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...[/quote]

У мене в одному банку закінчився депозит
Я його розкидав на декілька рахунків в різних банках
Поки що пустило лише відсотки на 5000 та 12000 купити
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:24

  de Montaigne написав:
  sens написав:ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також

Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...

Я тоже только что купил Асканию за кредитные БВР. Даже, чтобы точно соблюсти условия, именно у ICU (Хотя какая банку разница? Он скорее всего даже не знает кто там продавец). И с Тазика и Изи сегодня покупал Асканию. Но охотно верю что избранным не дают. Вон, одному кадру в чате у Ромы месяц назад Приват запрещал кредиткой за ОВГЗ в Дие платить.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:03

  moveton написав:
  de Montaigne написав:
  sens написав:ICU
Наприклал з будь-якої тас не пропускає платіж, доречі бвр за кредитні також

Дивно, якраз БВР сьогодні дав за кредитні придбати через ІКУ...

Я тоже только что купил Асканию за кредитные БВР. Даже, чтобы точно соблюсти условия, именно у ICU (Хотя какая банку разница? Он скорее всего даже не знает кто там продавец). И с Тазика и Изи сегодня покупал Асканию. Но охотно верю что избранным не дают. Вон, одному кадру в чате у Ромы месяц назад Приват запрещал кредиткой за ОВГЗ в Дие платить.

Спробував лише за кредитні бвр , нічого .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:19

  sens написав:Спробував лише за кредитні бвр , нічого .

Я ж говорю, для избранных бывает. Не, меня БВР тоже утром на платеже отшибал, но в это время у него и техработы какие-то были, да и сам ICU на Асканию говорил, что нету у него уже, поэтому проверял на Кинто.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:16

  moveton написав:
  sens написав:Спробував лише за кредитні бвр , нічого .

Я ж говорю, для избранных бывает. Не, меня БВР тоже утром на платеже отшибал, но в это время у него и техработы какие-то были, да и сам ICU на Асканию говорил, что нету у него уже, поэтому проверял на Кинто.


БВР пустив за ВСІ кошти світу :mrgreen:

в ICU вже немає в ДІЇ до 20-11-2024

Надія на КІНТО , поки що ТАС і ТАС-спорт по 0000 8)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:20

ТАСКОМ

з дебіт
з саксес , це обидві спортивні
далі бігфайф та дебіт

було по кожній після 17-00 по 1 спробі
купляв по 5 шт
0 на виході
sens
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