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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 687688689690
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:43

lamal Тут деколи ці питання піднімають як що і хто, але лишнє мусолення недоречне. Приват гарний банк.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 18:53

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:lamal Тут деколи ці питання піднімають як що і хто, але лишнє мусолення недоречне. Приват гарний банк.
Та ясно , просто щось в цьому місяці не проходить ...може щось з налаштуваннями картки ...
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:04

lamal Інтернет ліміт має бути відповідний і якщо зразу не заплатили, то далі легше сформувати наступну спробу, бо повтори чомусь не люблять і не тільки приват.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 19:21

  Ой+ написав:lamal Інтернет ліміт має бути відповідний і якщо зразу не заплатили, то далі легше сформувати наступну спробу, бо повтори чомусь не люблять і не тільки приват.



меня с какого-то момента перестало пропускать.Лимиты настроены в этом плане всё в порядке.Причем не первый раз уже.С августа вроде.Просто забываю периодически и пытаюсь оплатить.И только потом вспоминаю.

Причем такое ощущение что кроме операций с цп заблокированы и оплаты в интернете по которым кешбек.В августе за товар в эпицентре в интернете платил раз пять(тогда кешбек по нему был).На шестой тупо перестало проходить.Вообще ни в какую.Не на следующий день, ни через пару дней.Другой картой оплатилось без проблем.Ради интереса попробовал в тот же день мобильный приватом оплатить - прошел.Что за хрень происходит выяснять не стал.Подумал да и х-й с ним с тем приватом.

Срёт похоже корезоид в тихую.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:49

То якийсь збій в привата був певно, теж цілий день не міг але потім з двух карт без проблем
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:04

Re: Ринок ОВДП

ukr0014959 написав:То якийсь збій в привата був певно, теж цілий день не міг але потім з двух карт без проблем
Теж так думаю , бо я зараз з жодної карти не можу сплатити за овдп в дії
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:11

Кто-то пользуется О.банковской є-підтримкой?
Оформил в приложении, а в Дие нет её почему-то для в списке карт для выплат ОВДП.
emeta
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