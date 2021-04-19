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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:43
lamal Тут деколи ці питання піднімають як що і хто, але лишнє мусолення недоречне. Приват гарний банк.
Додано: Сер 02 жов, 2024 18:53
Re: Ринок ОВДП
Та ясно , просто щось в цьому місяці не проходить ...може щось з налаштуваннями картки ...
Додано: Сер 02 жов, 2024 19:04
lamal Інтернет ліміт має бути відповідний і якщо зразу не заплатили, то далі легше сформувати наступну спробу, бо повтори чомусь не люблять і не тільки приват.
Додано: Сер 02 жов, 2024 19:21
меня с какого-то момента перестало пропускать.Лимиты настроены в этом плане всё в порядке.Причем не первый раз уже.С августа вроде.Просто забываю периодически и пытаюсь оплатить.И только потом вспоминаю.
Причем такое ощущение что кроме операций с цп заблокированы и оплаты в интернете по которым кешбек.В августе за товар в эпицентре в интернете платил раз пять(тогда кешбек по нему был).На шестой тупо перестало проходить.Вообще ни в какую.Не на следующий день, ни через пару дней.Другой картой оплатилось без проблем.Ради интереса попробовал в тот же день мобильный приватом оплатить - прошел.Что за хрень происходит выяснять не стал.Подумал да и х-й с ним с тем приватом.
Срёт похоже корезоид в тихую.
Додано: Чет 03 жов, 2024 20:49
То якийсь збій в привата був певно, теж цілий день не міг але потім з двух карт без проблем
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:04
Re: Ринок ОВДП
Теж так думаю , бо я зараз з жодної карти не можу сплатити за овдп в дії
Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:11
Кто-то пользуется О.банковской є-підтримкой?
Оформил в приложении, а в Дие нет её почему-то для в списке карт для выплат ОВДП.
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