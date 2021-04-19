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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 жов, 2024 15:34
Depo13 написав:
Добрий день. Давно не цікавився, то нагадайте пліз чи працює карта 100днів без комісій через Дію і як краще вийти, щоб потім закрити 100 днів у Райфі?
Минулого тижня купляв через Райф. Усе пройшло без комісії. Щодо виходу проблем теж немає. Про вяк випадок подавайте заявку за три дні до дати погашення, щоб уникнути випадіння з грейс-періоду.
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