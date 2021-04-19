Минулого тижня купляв через Райф. Усе пройшло без комісії. Щодо виходу проблем теж немає. Про вяк випадок подавайте заявку за три дні до дати погашення, щоб уникнути випадіння з грейс-періоду.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 жов, 2024 15:34
Минулого тижня купляв через Райф. Усе пройшло без комісії. Щодо виходу проблем теж немає. Про вяк випадок подавайте заявку за три дні до дати погашення, щоб уникнути випадіння з грейс-періоду.
Додано: Вів 08 жов, 2024 11:51
de Montaigne
Про вихід: яка єПідтримка сепить без комісії і з лімітом нормальним?
Є сенс, укрсиб, приват і тас.
Додано: Вів 08 жов, 2024 20:53
Depo13 Мені сенс якнайкраще підходить
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:33
Re: Ринок ОВДП
Подав через дія в сенс заявку. Купую з 100днів і вказую райф теж єПідтримку відкрив. Пише, надайте додаткову інформацію про себе в сенс. Чекайте листа. Листа нема. Відмінив запит. Зробив ще раз. Те саме. Це від учора.
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:45
ВПО? Може вимагати реєстрацію
Спробуйте просто повернутися на один крок назад, а потім знов вперед... Може то і сама Дія збоїть (
Додано: Чет 10 жов, 2024 07:30
Amethyst
Не ВПО.
В сенсі є рахунок відкритий.
В повідомленнях в дії висить інфо, що перевіряйте пошту, від сенсу прийде посилання. Цілий день вчора так і по цей момент посилання нема.
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