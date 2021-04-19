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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 688689690691
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:34

  Depo13 написав:Добрий день. Давно не цікавився, то нагадайте пліз чи працює карта 100днів без комісій через Дію і як краще вийти, щоб потім закрити 100 днів у Райфі?

Минулого тижня купляв через Райф. Усе пройшло без комісії. Щодо виходу проблем теж немає. Про вяк випадок подавайте заявку за три дні до дати погашення, щоб уникнути випадіння з грейс-періоду.
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:51

de Montaigne
Про вихід: яка єПідтримка сепить без комісії і з лімітом нормальним?
Є сенс, укрсиб, приват і тас.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:53

Depo13 Мені сенс якнайкраще підходить https://sensebank.ua/kartka-epidtrimka-1
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:33

Re: Ринок ОВДП

Подав через дія в сенс заявку. Купую з 100днів і вказую райф теж єПідтримку відкрив. Пише, надайте додаткову інформацію про себе в сенс. Чекайте листа. Листа нема. Відмінив запит. Зробив ще раз. Те саме. Це від учора.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:45

  Depo13 написав:Подав через дія в сенс заявку. Купую з 100днів і вказую райф теж єПідтримку відкрив. Пише, надайте додаткову інформацію про себе в сенс. Чекайте листа. Листа нема. Відмінив запит. Зробив ще раз. Те саме. Це від учора.

ВПО? Може вимагати реєстрацію
Спробуйте просто повернутися на один крок назад, а потім знов вперед... Може то і сама Дія збоїть (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 07:30

Amethyst
Не ВПО.
В сенсі є рахунок відкритий.
В повідомленнях в дії висить інфо, що перевіряйте пошту, від сенсу прийде посилання. Цілий день вчора так і по цей момент посилання нема.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 08:55

  Depo13 написав:Amethyst
Не ВПО.
В сенсі є рахунок відкритий.
В повідомленнях в дії висить інфо, що перевіряйте пошту, від сенсу прийде посилання. Цілий день вчора так і по цей момент посилання нема.

напишіть в тг канал банку, там швидше відреагують
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:42

Re: Ринок ОВДП

Шановні, підкажіть, будь ласка, із єПідтримки ТАС і Сенс: звідки сеп без комісій і який ліміт? Дякую.
Depo13
 
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