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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 жов, 2024 05:30
Amethyst
З Тас складно. В підтримці оператор не може дати відповідь коли закінчується грейс період по вері кард у конкретному випадку, про який питаю. Натомість відповідь одна: пільговий період до 62 днів.
Завершення діалогу, прохання підключити іншого оператора... нічого не допомагає. Підключається той самий і відповідь та сама.
То до питання сеп і не дійшов. Тупо стіна.
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Depo13
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