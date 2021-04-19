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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 689690691692
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 05:30

Amethyst
З Тас складно. В підтримці оператор не може дати відповідь коли закінчується грейс період по вері кард у конкретному випадку, про який питаю. Натомість відповідь одна: пільговий період до 62 днів.
Завершення діалогу, прохання підключити іншого оператора... нічого не допомагає. Підключається той самий і відповідь та сама.
То до питання сеп і не дійшов. Тупо стіна.
Depo13
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:49

Re: Ринок ОВДП

Давайте обговоримо питаннячко що зараз вигідніше купити валютні ОВДП чи золото? В кого які аргументи?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:04

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:Давайте обговоримо питаннячко що зараз вигідніше купити валютні ОВДП чи золото? В кого які аргументи?
Золото буде $3000 за тройську унцію, це точно, питання коли, 1 - 4 роки. Це майже 12% зростання.
За ОВДП 4.5%*4 роки це 18%, але можливо золото зросте швидше.
Купити золото можливо, але складніше, та є ризики, в тому числі багато шахраїв. Тільки в банках безпечно але у них високо маржа, в довгострок можно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:06

Re: Ринок ОВДП

У кого є мінімум $50k, рекомендую всіма силами находити якісного брокера, є дуже класні інструменти як корп. бонди, трежері і безумовно самий популярний інструмент та крутий ETF.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:07

Re: Ринок ОВДП

На жаль Україна просрала шанс зробити фондовий ринок в свій час.
Зараз тільки 5 акцій торгуються, ОВДП та НПФ. Це нуль…
vadymbanker
 
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  #<1 ... 689690691692
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