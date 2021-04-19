Amethyst З Тас складно. В підтримці оператор не може дати відповідь коли закінчується грейс період по вері кард у конкретному випадку, про який питаю. Натомість відповідь одна: пільговий період до 62 днів. Завершення діалогу, прохання підключити іншого оператора... нічого не допомагає. Підключається той самий і відповідь та сама. То до питання сеп і не дійшов. Тупо стіна.
ihorsic написав:Давайте обговоримо питаннячко що зараз вигідніше купити валютні ОВДП чи золото? В кого які аргументи?
Золото буде $3000 за тройську унцію, це точно, питання коли, 1 - 4 роки. Це майже 12% зростання. За ОВДП 4.5%*4 роки це 18%, але можливо золото зросте швидше. Купити золото можливо, але складніше, та є ризики, в тому числі багато шахраїв. Тільки в банках безпечно але у них високо маржа, в довгострок можно.
vadymbanker написав:Зараз тільки 5 акцій торгуються
а це які і де? після смерті УБ навіть невідомо де дивитись
Не скажу какие пять имел в виду vadymbanker (и сомневаюсь, что их так мало), но группа AccessFinance пользуется такой популярностью, что их общий чат разделили на десять более специализированных. Там и облигации и акции пяти компаний. И на Универе их разметают в момент несмотря на якобы ненадёжность (раз высоконадёжным украинским государством не гарантируются) и изрядное падение доходности по сравнению с прошлым годом.
vadymbanker написав:Зараз тільки 5 акцій торгуються
а це які і де? після смерті УБ навіть невідомо де дивитись
Не скажу какие пять имел в виду vadymbanker (и сомневаюсь, что их так мало), но группа AccessFinance пользуется такой популярностью, что их общий чат разделили на десять более специализированных. Там и облигации и акции пяти компаний. И на Универе их разметают в момент несмотря на якобы ненадёжность (раз высоконадёжным украинским государством не гарантируются) и изрядное падение доходности по сравнению с прошлым годом.
так, за це в курсі, але їх акції ще ніде не торгуються публічно (приватно вже можна купити)
мені от цікаво де можна купити ації інших укр фірм
ps а ще на фін.фірми щіпач підняв податі до 25% тому буде весело