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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:22
greenozon написав:
так, за це в курсі, але їх акції ще ніде не торгуються публічно (приватно вже можна купити)
А чем у них публично отличается от приватно? Может купить любой пересичной с улицы. И предложения покупки распространяются не сказать, чтобы в секретном месте.
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Додано: Сер 23 жов, 2024 10:30
Через кого краще купувати ОВДП з погляду введення/виведення грошей та комісій?
Сенс, Райф або ще якийсь банк, де немає жодних комісій, або брокерів Універ, ICU?
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