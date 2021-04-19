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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 690691692693
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:22

  greenozon написав:так, за це в курсі, але їх акції ще ніде не торгуються публічно (приватно вже можна купити)

А чем у них публично отличается от приватно? Может купить любой пересичной с улицы. И предложения покупки распространяются не сказать, чтобы в секретном месте.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:30

Re: Ринок ОВДП

Через кого краще купувати ОВДП з погляду введення/виведення грошей та комісій?
Сенс, Райф або ще якийсь банк, де немає жодних комісій, або брокерів Універ, ICU?
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 11:59

Re: Ринок ОВДП

ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого краще купувати ОВДП з погляду введення/виведення грошей та комісій?
Сенс, Райф або ще якийсь банк, де немає жодних комісій, або брокерів Універ, ICU?
Якщо гривня, то Сенс. Як що валюта, - Ощад.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 12:42

Re: Ринок ОВДП

У застосунок "Дія" додали військові облігації з назвами двох тимчасово окупованих міст у Донецькій області – "Авдіївка" і "Дебальцеве".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Дебальцеве" - ставка 16,5 %, дата виплати — 12.05.2027;
"Авдіївка" - ставка 15,6 %, дата виплати — 20.05.2026. https://delo.ua/finance/v-diyu-dodali-d ... ti-437751/
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 14:45

  vadymbanker написав:
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого краще купувати ОВДП з погляду введення/виведення грошей та комісій?
Сенс, Райф або ще якийсь банк, де немає жодних комісій, або брокерів Універ, ICU?
Якщо гривня, то Сенс. Як що валюта, - Ощад.

А чим вам сенс з валютою невгодив?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:46

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  vadymbanker написав:
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого краще купувати ОВДП з погляду введення/виведення грошей та комісій?
Сенс, Райф або ще якийсь банк, де немає жодних комісій, або брокерів Універ, ICU?
Якщо гривня, то Сенс. Як що валюта, - Ощад.

А чим вам сенс з валютою невгодив?
Отримання тільки два разу на місяць безкоштовно. Плюс замовлення за пʼять днів. Як це ви не знаєте..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:03

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:Отримання тільки два разу на місяць безкоштовно. Плюс замовлення за пʼять днів. Як це ви не знаєте..
Ви можете відкрити Ощадний депо (2620) і знімати з нього безкоштовно через 14 дн після розміщення коштів купу разів
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:16

гадаю валюту далі реінвестують при загасці?
2а рази на міс .. мабуть це проблема коли вирішиш вийти повністю із банку, згідний
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:16

Re: Ринок ОВДП

Хтось купляв з екокредитки Укргаза за кредитні гроші в ДІЯ ОВДП? Є комісія в Укргазі?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 13:45

Що буде з ОВДП до кінця 2024 року та на початку 2025-го
Ірина_
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  #<1 ... 690691692693
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