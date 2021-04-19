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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 21:43

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Через кого краще купувати ОВДП з погляду введення/виведення грошей та комісій?
Сенс, Райф або ще якийсь банк, де немає жодних комісій, або брокерів Універ, ICU?

З привата в icu 3 грн комісія при поповненні. З icu в приват на універсальну карту без комісії. З універсальної на карту для виплат 0,5% (max 50 грн). Обнал з карти для виплат без комісії (100k на добу, 20к раз в 3 години)
tenadoro
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:47

пишуть в тг що Приватбанк із 1ого числа відміняє комісії для фізиків по ОВДП
greenozon
 
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