З привата в icu 3 грн комісія при поповненні. З icu в приват на універсальну карту без комісії. З універсальної на карту для виплат 0,5% (max 50 грн). Обнал з карти для виплат без комісії (100k на добу, 20к раз в 3 години)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 жов, 2024 21:43
З привата в icu 3 грн комісія при поповненні. З icu в приват на універсальну карту без комісії. З універсальної на карту для виплат 0,5% (max 50 грн). Обнал з карти для виплат без комісії (100k на добу, 20к раз в 3 години)
Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:47
пишуть в тг що Приватбанк із 1ого числа відміняє комісії для фізиків по ОВДП
Додано: Вів 29 жов, 2024 13:45
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