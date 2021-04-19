Але купив в Сенсі, в приваті нестерпний фін мон, не працюю з приватом.[/quote]
отож.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 лис, 2024 10:41
Але купив в Сенсі, в приваті нестерпний фін мон, не працюю з приватом.[/quote]
отож.
Додано: П'ят 01 лис, 2024 13:01
З валюти сенс має по одному випуску в доларах і в євро на відміну від приватівських 6 і 3. Так що порівнювати можна тільки з боку сенса один папір, що на 0,15% і там і там нижче. А достроковий продаж відсьогодні теж є:
. Але в перший робочий день місяця приват не торгує
Додано: Нед 03 лис, 2024 10:31
Новачку прошу підказати.
У застосунку Сенса купив 1шт в доларахСША з погашенням 20.11.2025рік.
Номінал 1000, а вартість вже 1024,10дол.
Малюють графік виплати по 23.05долл тричі.
Все ж таки, який чистий заробіток буде?
1000(номінал) + відсотки 23.05+23.05+23.05 мінус вартість на вході 1024.10 ?
Чи як правильно рахувати.
Дякую
Додано: Нед 03 лис, 2024 10:41
idealstorm
Все правильно, так і буде, якщо дотримати облігацію до кінцевого терміну погашення
Додано: Нед 03 лис, 2024 13:43
Как правильно считать зависит от личного определения "чистого заработка". Минфин да, заплатит номинал и три купона (не проценты. Проценты - это из других инструментов и разделов НКУ). Но купоны кроме последнего платятся раньше погашения, что тоже имеет некоторую ценность.
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:00
вирішив спробувати чудо-новинку - ОВДП В Приватбанку
купив для проби 1 бумагу в веб-кабіні
все швидко, підпис через SmartID
якщо нема - тут же генерується
але що здивувало - маю багато карток, але в ОВДП секції в випадайках (списання і зарахування) фігурувала лише одна карта - старезна "Інтернет картка"
пройшов всі кроки, в кінці написало що операція завершиться завтра (5.11)
гроші із картки - не зняло!
портфель пустий
чудно!
під час процесу давало читати оці документи
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:13
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 04 лис, 2024 17:42
Ой+, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії
Спостерігаємо далі
Додано: Пон 04 лис, 2024 20:08
не дуріть публіку
в мене були кошти на інших грн картках
а інтернет картку яку я вже й забув що мав - лише її і показувало в випадайці
тому щоб довести експеримент до логічного завершення перекидав кошти між своїми
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