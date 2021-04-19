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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 692693694695
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 10:41

Але купив в Сенсі, в приваті нестерпний фін мон, не працюю з приватом.[/quote]
отож.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 13:01

  edgar_po написав:
  Ой+ написав:
  greenozon написав:пишуть в тг що Приватбанк із 1ого числа відміняє комісії для фізиків по ОВДП

Так і є. І зразу по валюті як по асортименту, так і по дохідності обходить сенс.
напишіть хоть один номер ОВДП який би по дохідності обходив Сенс та який можна було б безпроблемно продати до закінчення сроку погашення. Всі папери в ПБ продаються на декілька гривень більше ніж в сенсу, а продають (і то не все) менше. То яка ж дохідність у ПБ більше ? То все балачки.

З валюти сенс має по одному випуску в доларах і в євро на відміну від приватівських 6 і 3. Так що порівнювати можна тільки з боку сенса один папір, що на 0,15% і там і там нижче. А достроковий продаж відсьогодні теж є:
Від 1000 грн: у Приват 24 можна купувати та продавати ОВДП в онлайн-режимі https://delo.ua/finance/vid-1000-grn-u- ... ne-438075/
. Але в перший робочий день місяця приват не торгує :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 10:31

Новачку прошу підказати.
У застосунку Сенса купив 1шт в доларахСША з погашенням 20.11.2025рік.
Номінал 1000, а вартість вже 1024,10дол.
Малюють графік виплати по 23.05долл тричі.
Все ж таки, який чистий заробіток буде?
1000(номінал) + відсотки 23.05+23.05+23.05 мінус вартість на вході 1024.10 ?
Чи як правильно рахувати.
Дякую
idealstorm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 10:41

idealstorm
Все правильно, так і буде, якщо дотримати облігацію до кінцевого терміну погашення
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:43

  idealstorm написав:Все ж таки, який чистий заробіток буде?
1000(номінал) + відсотки 23.05+23.05+23.05 мінус вартість на вході 1024.10 ?
Чи як правильно рахувати.

Как правильно считать зависит от личного определения "чистого заработка". Минфин да, заплатит номинал и три купона (не проценты. Проценты - это из других инструментов и разделов НКУ). Но купоны кроме последнего платятся раньше погашения, что тоже имеет некоторую ценность.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:00

вирішив спробувати чудо-новинку - ОВДП В Приватбанку
купив для проби 1 бумагу в веб-кабіні
все швидко, підпис через SmartID
якщо нема - тут же генерується

але що здивувало - маю багато карток, але в ОВДП секції в випадайках (списання і зарахування) фігурувала лише одна карта - старезна "Інтернет картка"
пройшов всі кроки, в кінці написало що операція завершиться завтра (5.11)
гроші із картки - не зняло! :)
портфель пустий

чудно! :)

під час процесу давало читати оці документи

https://static.privatbank.ua/files/ovdp_fiz.pdf
https://static.privatbank.ua/files/0000 ... 92.1.0.pdf
https://static.privatbank.ua/files/Gene ... vir_FO.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:13

Re: Ринок ОВДП

  greenozon написав:все швидко

так шо ж швидко, дуля з таком шолі швидко намалювалася ?! :lol:
Приват відображає ж тільки картки з позитивний балансом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:27

greenozon В мене майже таке саме. Не знаю купив чи ні. :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:42

Ой+, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО :)
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії :)
Спостерігаємо далі 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 20:08

  Amethyst написав:
  greenozon написав:все швидко

так шо ж швидко, дуля з таком шолі швидко намалювалася ?! :lol:
Приват відображає ж тільки картки з позитивний балансом


не дуріть публіку
в мене були кошти на інших грн картках
а інтернет картку яку я вже й забув що мав - лише її і показувало в випадайці

тому щоб довести експеримент до логічного завершення перекидав кошти між своїми
greenozon
 
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