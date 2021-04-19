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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:04

Re: Ринок ОВДП

Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:18

  V2 написав:Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.

Значить щось з вашими даними, шо тягнуться через Дію (
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А можна зразу оновити/перевстановити Дію.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:56

Re: Ринок ОВДП

V2 написав:Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:43

Re: Ринок ОВДП

ДЯКУЮ, Друзі!!!
V2
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