Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 лис, 2024 22:04
Re: Ринок ОВДП
Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
Додано: Пон 04 лис, 2024 22:18
Значить щось з вашими даними, шо тягнуться через Дію (
Можна спробувати перевипустити Підпис
А можна зразу оновити/перевстановити Дію.
Додано: Пон 04 лис, 2024 22:56
Re: Ринок ОВДП
Мені підтримка рекомендувала -
1. Деактивуйте Дія.Підпис та увімкніть повторно;
2. Переавторизуйтеся у застосунку, через натискання кнопки Вийти у Меню;
3. Змініть інтернет-мережу: перейдіть на мобільні дані, інший WI-FI або увімкніть VPN.
Додано: Пон 04 лис, 2024 23:43
Re: Ринок ОВДП
ДЯКУЮ, Друзі!!!
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