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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 04 лис, 2024 22:04
Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 22:18
V2 написав:
Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
Значить щось з вашими даними, шо тягнуться через Дію (
Можна спробувати перевипустити Підпис
А можна зразу оновити/перевстановити Дію.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 22:56
V2 написав:Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:43
ДЯКУЮ, Друзі!!!
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Додано: Вів 05 лис, 2024 11:23
ramzes4 написав:Ой+
, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії
Спостерігаємо далі
Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня
Єто какой-то позор (с)
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ramzes4
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Додано: Вів 05 лис, 2024 11:40
ramzes4 написав: ramzes4 написав:Ой+
, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії
Спостерігаємо далі
Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня
Єто какой-то позор (с)
ви теж вирішили зігрти цю гру?
зайшов в кабіну, гроші ще не списало, але вже є статус - Заявка в роботі
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