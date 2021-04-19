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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 693694695696
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:04

Re: Ринок ОВДП

Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:18

  V2 написав:Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.

Значить щось з вашими даними, шо тягнуться через Дію (
Можна спробувати перевипустити Підпис
А можна зразу оновити/перевстановити Дію.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:56

Re: Ринок ОВДП

V2 написав:Шановне товариство!
В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП?
"На жаль, сталася помилка".
Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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lamal
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:43

Re: Ринок ОВДП

ДЯКУЮ, Друзі!!!
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:23

  ramzes4 написав:Ой+, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО :)
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії :)
Спостерігаємо далі 8)

Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня :shock:
Єто какой-то позор (с)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:40

  ramzes4 написав:
  ramzes4 написав:Ой+, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО :)
Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась.
Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії :)
Спостерігаємо далі 8)

Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня :shock:
Єто какой-то позор (с)


ви теж вирішили зігрти цю гру?
зайшов в кабіну, гроші ще не списало, але вже є статус - Заявка в роботі :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:41

тяжко дається бар'єр в 200К

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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:54

Re: Ринок ОВДП

  ramzes4 написав:Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня
Єто какой-то позор (с)

Також пробував ще - відлуп. Але сьогодні нещодавно списали долари ще по вчорашній ціні. Самого паперу поки ніде не спостерігається.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 16:38

Звонила оператор сказала, что облигации по вчерашней покупке прольются только в конце операционного дня, то есть после 6 вечера. Соответственно, новую заявку можно будет подавать уже только завтра. Сказала, что такой порядок действует только в отношении первой заявки, а дальше уже можно будет подавать несколько.

Но таки вчерашняя заявка уже провелась и удалось создать новую.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Вів 05 лис, 2024 17:27, всього редагувалось 2 разів.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:17

  ramzes4 написав:Сказала, что такой порядок действует только в отношении первой заявки, а дальше уже можно будет подавать несколько.

Скучно :mrgreen: В NovaPay любую не примут, если ещё не обработана предыдущая. Народ давно смирился. Там, правда, только один вид облигаций, но бывает, что хочется его купить на разные сроки, а это разные заявки.
moveton
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