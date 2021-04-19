V2 написав:Шановне товариство! В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП? "На жаль, сталася помилка". Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
Значить щось з вашими даними, шо тягнуться через Дію ( Можна спробувати перевипустити Підпис А можна зразу оновити/перевстановити Дію.
V2 написав:Шановне товариство! В чому можу бути проблема - два дні вже через дію не можу придбати ОВДП? "На жаль, сталася помилка". Пробую придбати "Асканію Нову" через всіх, хто продає - результат однаковий.
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ramzes4 написав:Ой+, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась. Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії Спостерігаємо далі
Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня Єто какой-то позор (с)
ramzes4 написав:Ой+, ще не купив. Там всьо руцями робить дівчинка з ГО Дружина трохи далі по цьому квесту продвинулась. Отримала СМС з кодом операції, який треба було повідомити тій дівчинці. Все виглядало дуже підозріло, але підтримка підтвердила, що це не злодії Спостерігаємо далі
Створити ще одну заявку на купівлю в Приватбанку неможливо, поки не оброблена попередня Єто какой-то позор (с)
ви теж вирішили зігрти цю гру? зайшов в кабіну, гроші ще не списало, але вже є статус - Заявка в роботі
Звонила оператор сказала, что облигации по вчерашней покупке прольются только в конце операционного дня, то есть после 6 вечера. Соответственно, новую заявку можно будет подавать уже только завтра. Сказала, что такой порядок действует только в отношении первой заявки, а дальше уже можно будет подавать несколько.
Но таки вчерашняя заявка уже провелась и удалось создать новую.
Востаннє редагувалось ramzes4 в Вів 05 лис, 2024 17:27, всього редагувалось 2 разів.
ramzes4 написав:Сказала, что такой порядок действует только в отношении первой заявки, а дальше уже можно будет подавать несколько.
Скучно В NovaPay любую не примут, если ещё не обработана предыдущая. Народ давно смирился. Там, правда, только один вид облигаций, но бывает, что хочется его купить на разные сроки, а это разные заявки.