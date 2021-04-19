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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 694695696697
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:11

ramzes4
для покупки облигаций в валюте в Привате,
обязательно загонять валюту на счёт или есть варианты?
Это же финмон возбудится, если по счету пополнить на 5к зелени? а потом пиши пропало?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:15

Re: Ринок ОВДП

idealstorm написав:ramzes4
для покупки облигаций в валюте,
обязательно загонять валюту на счёт или есть варианты?
Это же финмон возбудится, если по счету пополнить на 5к зелени? а потом пиши пропало?
Почти все банки продают валютные овгз исключительно за долл, возможно приват даёт возможность за гривну, но думаю нет, если карту грн не даёт выбрать при покупки, значит нет.
А вот инвест. компании продают за гривну валютные овгз и причем по курсу как правило почти межбанка, выгодно. Но лучше и удобней купить военные валютные овгз на аукционе, где фин. мон не нужен и доходность всегда выше.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:35

Re: Ринок ОВДП

  ramzes4 написав:Звонила оператор сказала, что облигации по вчерашней покупке прольются только в конце операционного дня, то есть после 6 вечера.

В мене в 16:00 вже були в портфелі. Папір куплений за 1007,5$ в портфелі відображає 1001,05$.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:02

  ramzes4 написав:Звонила оператор сказала, что облигации по вчерашней покупке прольются только в конце операционного дня, то есть после 6 вечера. Соответственно, новую заявку можно будет подавать уже только завтра. Сказала, что такой порядок действует только в отношении первой заявки, а дальше уже можно будет подавать несколько.

Но таки вчерашняя заявка уже провелась и удалось создать новую.


теж нарешті угода провелась
нову не встиг зробити
чудний банк, такий поооооооовільний ))
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