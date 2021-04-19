ramzes4
для покупки облигаций в валюте в Привате,
обязательно загонять валюту на счёт или есть варианты?
Это же финмон возбудится, если по счету пополнить на 5к зелени? а потом пиши пропало?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 05 лис, 2024 19:11
ramzes4
для покупки облигаций в валюте в Привате,
обязательно загонять валюту на счёт или есть варианты?
Это же финмон возбудится, если по счету пополнить на 5к зелени? а потом пиши пропало?
Додано: Вів 05 лис, 2024 19:15
Re: Ринок ОВДП
Почти все банки продают валютные овгз исключительно за долл, возможно приват даёт возможность за гривну, но думаю нет, если карту грн не даёт выбрать при покупки, значит нет.
А вот инвест. компании продают за гривну валютные овгз и причем по курсу как правило почти межбанка, выгодно. Но лучше и удобней купить военные валютные овгз на аукционе, где фин. мон не нужен и доходность всегда выше.
Додано: Вів 05 лис, 2024 20:35
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 05 лис, 2024 22:02
теж нарешті угода провелась
нову не встиг зробити
чудний банк, такий поооооооовільний ))
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