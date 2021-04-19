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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 695696697698>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:11

ramzes4
для покупки облигаций в валюте в Привате,
обязательно загонять валюту на счёт или есть варианты?
Это же финмон возбудится, если по счету пополнить на 5к зелени? а потом пиши пропало?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 19:15

Re: Ринок ОВДП

idealstorm написав:ramzes4
для покупки облигаций в валюте,
обязательно загонять валюту на счёт или есть варианты?
Это же финмон возбудится, если по счету пополнить на 5к зелени? а потом пиши пропало?
Почти все банки продают валютные овгз исключительно за долл, возможно приват даёт возможность за гривну, но думаю нет, если карту грн не даёт выбрать при покупки, значит нет.
А вот инвест. компании продают за гривну валютные овгз и причем по курсу как правило почти межбанка, выгодно. Но лучше и удобней купить военные валютные овгз на аукционе, где фин. мон не нужен и доходность всегда выше.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:35

Re: Ринок ОВДП

  ramzes4 написав:Звонила оператор сказала, что облигации по вчерашней покупке прольются только в конце операционного дня, то есть после 6 вечера.

В мене в 16:00 вже були в портфелі. Папір куплений за 1007,5$ в портфелі відображає 1001,05$.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:02

  ramzes4 написав:Звонила оператор сказала, что облигации по вчерашней покупке прольются только в конце операционного дня, то есть после 6 вечера. Соответственно, новую заявку можно будет подавать уже только завтра. Сказала, что такой порядок действует только в отношении первой заявки, а дальше уже можно будет подавать несколько.

Но таки вчерашняя заявка уже провелась и удалось создать новую.


теж нарешті угода провелась
нову не встиг зробити
чудний банк, такий поооооооовільний ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:16

Re: Ринок ОВДП

Ну так що товариші? Всі в Приват по ОВДП!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:38

  ihorsic написав:Ну так що товариші? Всі в Приват по ОВДП!

Не не. Я оттуда уже два года назад еле бумаги унёс! Не бесплатно. И с строжайшим и и предельно переборчивым справки финмоном тренировался на этапе покупки бумаг со счёта, а отнюдь не на внесении денег на счёт. И вот сейчас гляжу, что в калькуляторе они комисы убрали, но в тарифах, на которые рядом же ссылка бесплатность предлагается только ВИПам, покупающим от миллиона. Нафиг-нафиг опять туда!
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:20

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:но в тарифах, на которые рядом же ссылка бесплатность предлагается только ВИПам, покупающим от миллиона. Нафиг-нафиг опять туда!

а в якому це пунткі ГД?
до речі є два пакети обслуговування

ага, знайшов

3.4. Інвестиційні послуги, які Клієнт може отримати за Генеральним договором, надаються
згідно пакетів послуг:
3.4.1. Пакет “Стандарт” - включає:
● Купівля-продаж ОВДП через Приват24,
3.4.2. Пакет “Індивідуальний” - включає:
● Купівля-продаж ОВДП через Приват24,
● Купівля ОВДП на аукціоні Міністерства фінансів України,
● Купівля - продаж ОВДП на організованому ринку,
● Операції РЕПО з ОВДП

Тобто ваші страхи мабуть пов'язані із Індивідуальним?


Пакет “індивідуальний” надається Клієнту, який придбав один з преміальних карткових
продуктів (преміальних пакетів) Банку та/або віднесений до групи преміальних клієнтів за
індивідуальним рішенням Банку на підставі затверджених внутрішньобанківських
документів з додержанням вимог законодавства (надалі - Преміальний клієнт).
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:29

  greenozon написав:Тобто ваші страхи мабуть пов'язані із Індивідуальним?

Наоборот, со "Стандартом". Я ж выше уже писал, что на страничке ОВГЗ есть пункт "**** Тарифи не застосовуються з 1 листопада 2024 року до 31 травня 2025 року з пакетом «Індивідуальний» для фізичних осіб." И на самом пакете красненькая плашечка "Вигідні умови". А для "Стандарта" никаких скидок на обслуживание не обещано. Как и того, что пересичной, немножко покупающий в Приват24, автоматически получает "Индивидуальный". Так что не вяжутся у них озвученные тарифы с калькулятором, а калькулятор потом к делу не подошьёшь.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:42

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:А для "Стандарта" никаких скидок на обслуживание не обещано.

а навіщо там Акції чи скидки якщо із 1ого числа все по 0-х? (окрім довідок)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:48

  greenozon написав:а навіщо там Акції чи скидки якщо із 1ого числа все по 0-х? (окрім довідок)

Где написано, что для "Стандарта" с первого числа всё по нулям? Вот этого-то я и не нашёл. Для "Индивидуального" это именно его особая скидка.
moveton
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