І далі шукайте "Тарифи на депозитарні операції Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) (для фізичних осіб) з 01.11.2024"
І далі шукайте "Тарифи на депозитарні операції Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) (для фізичних осіб) з 01.11.2024"
Ну как бы "Индивидуальный" - это тоже для физиков. Так что можно трактовать двояко. Почему тогда на главной странице написано про отмену комисов только для "Индивидуального"? Причём дата отмены та же самая. Не прельщает этот бардак. А с моей удачей даже, если комисы сейчас действительно отменили, то их обратно введут стоит мне вернуться. Не, ушёл, так ушёл. Выгода в год в десяток-другой центов на тысячедолларовой бумаге того не стоит.