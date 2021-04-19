І далі шукайте "Тарифи на депозитарні операції Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) (для фізичних осіб) з 01.11.2024"
І далі шукайте "Тарифи на депозитарні операції Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) (для фізичних осіб) з 01.11.2024"
Ну как бы "Индивидуальный" - это тоже для физиков. Так что можно трактовать двояко. Почему тогда на главной странице написано про отмену комисов только для "Индивидуального"? Причём дата отмены та же самая. Не прельщает этот бардак. А с моей удачей даже, если комисы сейчас действительно отменили, то их обратно введут стоит мне вернуться. Не, ушёл, так ушёл. Выгода в год в десяток-другой центов на тысячедолларовой бумаге того не стоит.
Якщо я правильно зрозумів, то папір до 2049 року, от тоді ті 100 доларів і намалюються. Міняється - я мав на увазі після того, що з початку повномасштабного начебто заборонили торгівлю іноземними паперами офіційно
nickvp написав:Якщо я правильно зрозумів, то папір до 2049 року, от тоді ті 100 доларів і намалюються. Міняється - я мав на увазі після того, що з початку повномасштабного начебто заборонили торгівлю іноземними паперами офіційно
Всем уже запретили? Я только про банковских брокеров это слышал. Поэтому народ, у которого иностранные акции в Сенсе застряли, переводил их в, например, BTC и там легально продавал. В чате Сенса есть даже чувак, которые такие акции, продаваемые через местных брокеров, постоянно скупает в не ограниченных количествах по той же цене, что и за рубежом. Правда, как я понимаю, предложение не велико.
Но всё может быть. Вон, TransferGo окончательно покращилась:
From 11 November 2024, we will no longer support transfers from accounts registered with an address in Ukraine.
You will still be able to send money from Ukraine as long as you have an address in a supported country.